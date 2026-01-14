TELEVISÃO

Como está Henri Castelli? Ator sofreu convulsão na Prova do Líder do BBB 26

Produção do reality show atualizou estado de saúde do artista

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:48

Henri Castelli durante a 1ª Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

O ator Henri Castelli sofreu uma convulsão durante a primeira Prova do Líder do BBB 26, que é de resistência. O ator passou mal na manhã desta quarta-feira (14), após mais de dez horas de disputa, caiu na piscina de bolinhas e precisou ser retirado às pressas do local pela equipe médica da produção. A voz do diretor de prova do reality show tranquilizou os concorrentes alguns minutos depois.

"O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem. Todas as providências médicas estão sendo tomadas", disse a voz.

Até a publicação desta matéria, o artista ainda não tinha retornado ao jogo. Também não foi dada uma previsão de quando isso acontecerá.

A cena envolvendo Henri gerou desespero entre os participantes que ainda estavam na prova. Ao perceber o que acontecia, Babu Santana alertou a produção. "Gente, ele tá dando convulsão. Médico", gritou. Marciele cobriu o rosto, enquanto Sarah Andrade pediu ajuda de forma desesperada. "Médico, por favor, ele está virando o olho", afirmou Jonas Sulzbach.

Diante do incidente, os dummies e a equipe médica entraram rapidamente no ambiente para prestar atendimento, e a prova foi temporariamente suspensa.

O veterano Alberto Cowboy desceu do palanque da prova para ajudar a equipe médica na situação, e abanou o local onde o Camarote estava sendo atendido. Os outros seis participantes da dinâmica (Sarah Andrade, Edilson, Babu Santana, Breno, Jonas Sulzbach e Marciele) fizeram orações para a melhora do artista. Henri Castelli foi retirado do local para receber os cuidados necessários.