Como está Henri Castelli? Ator sofreu convulsão na Prova do Líder do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:48
O ator Henri Castelli sofreu uma convulsão durante a primeira Prova do Líder do BBB 26, que é de resistência. O ator passou mal na manhã desta quarta-feira (14), após mais de dez horas de disputa, caiu na piscina de bolinhas e precisou ser retirado às pressas do local pela equipe médica da produção. A voz do diretor de prova do reality show tranquilizou os concorrentes alguns minutos depois.
"O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem. Todas as providências médicas estão sendo tomadas", disse a voz.
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência
Até a publicação desta matéria, o artista ainda não tinha retornado ao jogo. Também não foi dada uma previsão de quando isso acontecerá.
A cena envolvendo Henri gerou desespero entre os participantes que ainda estavam na prova. Ao perceber o que acontecia, Babu Santana alertou a produção. "Gente, ele tá dando convulsão. Médico", gritou. Marciele cobriu o rosto, enquanto Sarah Andrade pediu ajuda de forma desesperada. "Médico, por favor, ele está virando o olho", afirmou Jonas Sulzbach.
Diante do incidente, os dummies e a equipe médica entraram rapidamente no ambiente para prestar atendimento, e a prova foi temporariamente suspensa.
Henri Castelli
O veterano Alberto Cowboy desceu do palanque da prova para ajudar a equipe médica na situação, e abanou o local onde o Camarote estava sendo atendido. Os outros seis participantes da dinâmica (Sarah Andrade, Edilson, Babu Santana, Breno, Jonas Sulzbach e Marciele) fizeram orações para a melhora do artista. Henri Castelli foi retirado do local para receber os cuidados necessários.
Em conversa com os demais participantes, Sarah Andrade revelou que o ator já demonstrava sinais de exaustão pouco antes do ocorrido. "Ele estava querendo desistir. Ele acabou de virar pra mim e falar que queria desistir", contou. Jonas também comentou a situação. "Por isso que achei que ele tinha pulado de propósito", disse.