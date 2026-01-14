TELEVISÃO

Ricardinho reaparece após desistência do Quarto Branco e insinua volta ao BBB 26: 'Será mesmo que o jogo acabou?'

Atleta publicou um vídeo falando sobre a estratégia adotada por ele no confinamento

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:49

Ricardinho Crédito: Reprodução/Instagram

Ricardinho se pronunciou nas redes sociais após desistir do Quarto Branco do BBB 26, dinâmica que definirá as últimas duas vagas da temporada do reality show. Em um vídeo publicado na noite de terça-feira (13), o atleta de futebol freestyle falou sobre sua estratégia, explicou a decisão de apertar o botão e deixou no ar a possibilidade de que sua trajetória no programa ainda não tenha chegado ao fim.

No vídeo, Ricardinho afirmou que parte do público compreendeu sua postura dentro da dinâmica, enquanto outros criticaram sua atuação. Ele foi um dos destaques do Quarto Branco, protagonizando uma série de ações que irritou os colegas de confinamento.

"Uns entenderam a minha estratégia, outros não. Uns acreditaram que eu sairia dali direto para o BBB, outros desacreditaram. A verdade é que o jogo começa para a gente muito antes do que vocês imaginam. Ele mexe com a mente da gente de um jeito que só quem vive entende", declarou.

Durante o confinamento no Quarto Branco, Ricardinho se destacou por provocar os colegas, fazer barulhos e abrir as latas de água que eram limitadas, atitudes que incomodaram os outros participantes. Segundo ele, tudo fazia parte de um plano bem definido. "Eu sei da minha capacidade estratégica e sei que movimentei o Quarto Branco como poucas pessoas fariam. Provoquei, testei limites, tirei as pessoas da zona de conforto. Isso também é jogo", afirmou.

O influenciador também ressaltou que a decisão de desistir não foi impulsiva, mas tomada após avaliar seu próprio limite emocional. "A mente é um território complexo. Naquele momento, apertar o botão foi a decisão mais lúcida que eu pude tomar", explicou.

Ao final do vídeo, Ricardinho agradeceu o apoio que recebeu após deixar a dinâmica. "Quero agradecer de coração todos aqueles que me defenderam, compreenderam, analisaram, torceram e sentiram junto comigo. Independentemente de qualquer coisa, isso já ficou marcado na história", disse.

Na sequência, ele fez a pergunta que passou a alimentar especulações entre os fãs do programa. "Agora eu te pergunto: será mesmo que o jogo acabou?", provocou.

A declaração gerou teorias nas redes sociais sobre uma possível reviravolta envolvendo o participante. Seguidores levantaram a hipótese de que Ricardinho possa integrar alguma dinâmica futura ou até mesmo fazer parte do elenco de Camarotes da edição. "Vocês repararam que só entraram cinco camarotes, sendo que são seis? Ele foi o pivô das tretas no Quarto Branco e o primeiro a apertar o botão. Pode ser estratégia", comentou um internauta. Outro foi além: "Acho que ele foi contratado para isso".