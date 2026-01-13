TELEVISÃO

'Racismo reverso', break dance e caos com águas abertas: Ricardinho tem noite agitada no Quarto Branco do BBB 26 e é acusado de 'jogo sujo'

Atleta tem usado estratégias para tentar fazer os demais candidatos desistirem

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:32

Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 Crédito: Reprodução/TV Globo

Ricardinho foi o protagonista de uma série de ações polêmicas na primeira noite do Quarto Branco do BBB 2026. O atleta de futebol freestyle da região Norte provocou de diversas formas os demais concorrentes, na tentativa de incitá-los a desistirem do reality show. As atitudes geraram caos e dividiram opiniões no lado de fora do confinamento. Alguns fãs chegaram até a acusar o participante de fazer 'jogo sujo'.

Durante a madrugada, o campeão de freestyle chegou a cantar algumas músicas, bater na maçaneta e dar chutes na parede enquanto os demais participantes dormiam. As ações do paraense acabaram irritando os demais possíveis brothers e sisters. "Deixa assim. Ele não fez questão de se conectar com ninguém. Ele ficou cinco horas raciocinando a estratégia, na hora que vocês iam dormir ele ia fazer isso [bater na porta]. Essa é a estratégia dele. Frio e calculista", disparou Matheus.

Em um outro momento, o atleta acusou outro candidato, Matheus, de "racismo reverso". "É sempre aqui [aponta para a palma da mão]. Aqui não faz essas coisas. É sempre aqui", afirmou o gaúcho enquanto o adversário tentava atrapalhar o sono das demais pessoas. Confuso, Ricardinho questionou do que se tratava e Matheus disparou: "Coisa de branco fazer essas de mongolão assim! Tu não vê negão fazendo essas coisas".

"Racista uma hora dessas?", questionou Ricardinho, que é um homem branco. "Racismo reverso? Existe racismo reverso?", cobrou Matheus. Chaiany interferiu na briga e cutucou o rival: "Isso não é coisa de branco, não. É coisa de doido".



Ricardinho voltou a causar incômodo ao ir até o cooler e começar a abrir todas as latas de água disponíveis. Outros candidatos tentaram o parar, mas, quando perceberam que não iriam conseguir, começaram a pegar as demais águas que ainda restavam. "O menino tá com o capeta no couro", disse uma pessoa.

A atitude dividiu os fãs nas redes sociais. Alguns acharam as ações do atleta divertidas, enquanto outros reclamaram. "O Ricardinho fez o quarto branco ser mais interessante que a casa principal", afirmou um internauta no X (antigo Twitter). "O típico jogo sujo... Me desculpem mais isso é baixo demais! Ele é muito fraco tadinho", escreveu outro.

As atitudes de Ricardinho fizeram com que fosse isolado dos demais candidatos. Em um dos momentos, todos estão dançando "Alô, Virginia" e o atleta permanece imóvel, sentado sozinho.

