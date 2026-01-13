Acesse sua conta
Saiba por que Solange Couto entrou no BBB 26 após garantir que nunca aceitaria: 'Deus me livre e guarde'

Atriz é uma das integrantes do grupo Camarote da atual edição do Big Brother Brasil

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:40

Solange Couto no BBB 26
Solange Couto no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Solange Couto revelou o motivo pelo qual decidiu entrar no Big Brother Brasil. A atriz já havia dito que 'jamais' aceitaria um convite do reality show, mas voltou atrás e topou participar do confinamento. Ela foi anunciada na última segunda-feira (12) como uma das integrantes do grupo Camarote do BBB 26.

Durante a estreia da edição ao vivo, Tadeu Schmidt questionou a artista sobre o assunto. "Você se imaginava dentro do Big Brother?", perguntou o apresentador. "Nas três, quatro, últimas edições, muitas pessoas publicaram que eu estaria no projeto. Eu falava: 'Deus me livre e guarde, vou nada'", iniciou Solange.

Em seguida, a artista comentou sobre sua escolha e justificou a decisão. "Vou fazer 70 esse ano. Já vivi muitas coisas, as que serviram pra eu aprender e as que serviram pra eu festejar. Essa experiência eu nunca vivi. Me perguntaram: eu toparia? Eu falei: por que não?", comentou. "Estou me permitindo viver essa experiência. Viver com tanta gente ao mesmo tempo", completou Solange.

Ela também citou o valor milionário do programa. Nesta edição, o prêmio será dobrado e vai pagar o maior montante da história do BBB. "E porque quero ganhar esse prêmio pra resolver a vida dos meus filhos e minha velhice".

Famosos confirmados no Camarote do BBB 26

Além de Solange, o grupo Camarote, com os famosos, é composto por Juliano Floss, Henri Castelli, Edilson Capetinha e Aline Campos.

