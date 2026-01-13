Acesse sua conta
Qual o prêmio do BBB 26? Valor será o maior da história do reality show

Número ainda pode mudar até o fim do programa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:25

Tadeu Schmidt no novo cenário do BBB 26
Tadeu Schmidt no novo cenário do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

O BBB 26 terá o maior prêmio da história do reality show. Após a bailarina Renata levar para casa R$ 2,720 milhões no Big Brother Brasil 25, a nova edição do programa dará o dobro do valor para quem ganhar. E o valor ainda pode crescer.

"A última vencedora levou R$ 2,72 milhões. Dobrando esse valor, o prêmio do BBB 26 fica em R$ 5,44 milhões", disse o apresentador Tadeu Schmidt. 

Veteranos do BBB 26

Saran Andrade por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Sol Vega por Divulgação
Babu Santana por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Saran Andrade por Divulgação

Ele explicou que o prêmio ficará em uma "caixinha" e irá render, aumentando ao longo da temporada. "Vai render muito dentro da casa. Esse valor vai ficar rendendo até o fim do programa. Vai crescer mais ainda", frisou Tadeu ao contar a novidade para os participantes.

O BBB 26 estreou na última segunda-feira (12) e, além do anúncio sobre o valor do prêmio, revelou quem são os participantes Camarotes e Veteranos. Entre os famosos, participam Solange Couto, Juliano Floss, Edilson "Capetinha", Henri Castelli e Aline Campos. No grupo dos veteranos, formado por ex-BBBs, estão Babu Santana, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Ana Paula Renault e Alberot Cowboy.

Famosos confirmados no Camarote do BBB 26

Famosos confirmados no Camarote BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Representando a Geração Z, o catarinense é um fenômeno absoluto. Com 20 milhões de seguidores, ele é o rei das dancinhas e quer provar que tem estratégia de sobra para vencer os veteranos. por Reprodução/Redes Sociais
Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26 por Reprodução
O eterno galã de Flor do Caribe e Cobras & Lagartos finalmente aceitou o convite. O paulista de São Bernardo do Campo traz sua experiência de décadas na TV para a pressão do confinamento. por Reprodução/Instagram
Solange Couto é anunciada no Camarote do BBB 26 por Divulgação
"Não é brinquedo, não!". A eterna Dona Jura chega ao reality com toda a sua bagagem e carisma. Aos 69 anos, a carioca é a integrante mais experiente do grupo e promete colocar ordem na casa. por Reprodução / TV Globo
Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26 por Reprodução
O futebol brasileiro também está sendo representado. O Pentacampeão mundial e ídolo de Corinthians e Palmeiras leva sua irreverência baiana e seu histórico de polêmicas para dentro do jogo. por Reprodução
Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26 por Reprodução/Instagram
A ex-bailarina do Faustão e atriz, que por anos foi o rosto do "Verão", entra no programa em uma fase mais espiritualizada. A carioca quer mostrar que é muito mais do que a imagem das propagandas. por Reprodução
Famosos confirmados no Camarote BBB 26 por Divulgação/TV Globo

Já o grupo Pipoca é formado pelos vencedores da Casas de Vidro: Marciele, Brigido, Maxiane, Marcelo, Jordana, Paulo Augusto, Milena, Breno, Samira e Pedro. As duas vagas restantes serão preenchidas pelos anônimos que vencerem o Quarto Branco.

Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26

Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação
Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Norte por Reprodução
Casa de Vidro Norte por Reprodução
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação

