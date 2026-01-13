Qual o prêmio do BBB 26? Valor será o maior da história do reality show

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:25
O BBB 26 terá o maior prêmio da história do reality show. Após a bailarina Renata levar para casa R$ 2,720 milhões no Big Brother Brasil 25, a nova edição do programa dará o dobro do valor para quem ganhar. E o valor ainda pode crescer.
"A última vencedora levou R$ 2,72 milhões. Dobrando esse valor, o prêmio do BBB 26 fica em R$ 5,44 milhões", disse o apresentador Tadeu Schmidt.
Ele explicou que o prêmio ficará em uma "caixinha" e irá render, aumentando ao longo da temporada. "Vai render muito dentro da casa. Esse valor vai ficar rendendo até o fim do programa. Vai crescer mais ainda", frisou Tadeu ao contar a novidade para os participantes.
O BBB 26 estreou na última segunda-feira (12) e, além do anúncio sobre o valor do prêmio, revelou quem são os participantes Camarotes e Veteranos. Entre os famosos, participam Solange Couto, Juliano Floss, Edilson "Capetinha", Henri Castelli e Aline Campos. No grupo dos veteranos, formado por ex-BBBs, estão Babu Santana, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Ana Paula Renault e Alberot Cowboy.
Já o grupo Pipoca é formado pelos vencedores da Casas de Vidro: Marciele, Brigido, Maxiane, Marcelo, Jordana, Paulo Augusto, Milena, Breno, Samira e Pedro. As duas vagas restantes serão preenchidas pelos anônimos que vencerem o Quarto Branco.
