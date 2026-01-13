Acesse sua conta
Pipocas, Veteranos e Camarote: Conheça todos os participantes confirmados no BBB 26

A nova temporada promete "fogo no parquinho" desde o primeiro dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:36

Brígido, Marciele, Jordana, Paulo Augusto e Gabriela: cinco dos dez participantes do BBB 26 selecionados em Casas de Vidro  Crédito: Divulgação/TV Globo

A espera finalmente acabou! O BBB 26 estreou nesta segunda-feira (12) e a casa mais vigiada do Brasil nunca esteve tão diversa. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a edição traz uma dinâmica que mistura a nostalgia dos Veteranos, o glamour dos Camarotes e a garra dos Pipocas, que este ano tiveram uma ajudinha extra do público para entrar.

  • Confira quem são os nomes que vão dar o que falar nesta temporada:

Veteranos

  • Ana Paula Renault (44 anos - BBB 16)
  • Babu Santana (46 anos - BBB 20)
  • Sol Vega (47 anos - BBB 4)
  • Sarah Andrade (34 anos - BBB 21)
  • Jonas Sulzbach (39 anos - BBB 12)
  • Alberto Cowboy (49 anos - BBB 7)

Veteranos do BBB 26

Saran Andrade por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Sol Vega por Divulgação
Babu Santana por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
1 de 6
Saran Andrade por Divulgação

Pipocas (Eleitos pelo público)

Este ano, os anônimos vieram das Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil.

  • Brigido (34 anos - AM)
  • Breno (33 anos - MG/SC)
  • Jordana (29 anos - DF)
  • Marcelo (31 anos - RN)
  • Marciele (32 anos - AM/PA)
  • Maxiane (32 anos - PE)
  • Milena (26 anos - MG)
  • Paulo Augusto (21 anos - GO)
  • Pedro (22 anos - PR)
  • Samira (25 anos - RS/SC)

Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26

Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação
Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Norte por Reprodução
Casa de Vidro Norte por Reprodução
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sul por Divulgação
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
1 de 10
Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação

Camarote

  • Henri Castelli (47 anos)
  • Solange Couto (69 anos)
  • Edilson Capetinha (55 anos)
  • Aline Campos (38 anos)
  • Juliano Floss (21 anos)

Famosos confirmados no Camarote do BBB 26

Famosos confirmados no Camarote BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Representando a Geração Z, o catarinense é um fenômeno absoluto. Com 20 milhões de seguidores, ele é o rei das dancinhas e quer provar que tem estratégia de sobra para vencer os veteranos. por Reprodução/Redes Sociais
Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26 por Reprodução
O eterno galã de Flor do Caribe e Cobras & Lagartos finalmente aceitou o convite. O paulista de São Bernardo do Campo traz sua experiência de décadas na TV para a pressão do confinamento. por Reprodução/Instagram
Solange Couto é anunciada no Camarote do BBB 26 por Divulgação
"Não é brinquedo, não!". A eterna Dona Jura chega ao reality com toda a sua bagagem e carisma. Aos 69 anos, a carioca é a integrante mais experiente do grupo e promete colocar ordem na casa. por Reprodução / TV Globo
Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26 por Reprodução
O futebol brasileiro também está sendo representado. O Pentacampeão mundial e ídolo de Corinthians e Palmeiras leva sua irreverência baiana e seu histórico de polêmicas para dentro do jogo. por Reprodução
Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26 por Reprodução/Instagram
A ex-bailarina do Faustão e atriz, que por anos foi o rosto do "Verão", entra no programa em uma fase mais espiritualizada. A carioca quer mostrar que é muito mais do que a imagem das propagandas. por Reprodução
1 de 11
Famosos confirmados no Camarote BBB 26 por Divulgação/TV Globo

