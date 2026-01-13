Pipocas, Veteranos e Camarote: Conheça todos os participantes confirmados no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:36
A espera finalmente acabou! O BBB 26 estreou nesta segunda-feira (12) e a casa mais vigiada do Brasil nunca esteve tão diversa. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a edição traz uma dinâmica que mistura a nostalgia dos Veteranos, o glamour dos Camarotes e a garra dos Pipocas, que este ano tiveram uma ajudinha extra do público para entrar.
Veteranos do BBB 26
Este ano, os anônimos vieram das Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil.
Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26
Famosos confirmados no Camarote do BBB 26