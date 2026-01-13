BBB 26: Confira a lista de veteranos confirmados no reality

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:26
Começou oficialmente o BBB 26 nesta segunda-feira (12), uma edição especial que reúne grupo de ‘pipoca’, constituído por anônimos, o Camarote, com famosos, e o grupo de veteranos, com brothers que já participaram do reality show e voltam com garra, em busca do pódio.
O reality show já começou com tensão, com o quarto branco, que reúne os participantes das Casas de Vidro de várias regiões do Brasil, que precisam de atenção para apertar o botão vermelho e garantir uma vaga no reality show. Além dos famosos, o grupo dos veteranos traz uma sensação de nostalgia, com participantes de distintas edições, e sobre uma nova era do reality.
BBB 26
Babu Santana (BBB 21)
Sol Vega (BBB 4)
Jonas Sulzbach (BBB 12)
Sarah Andrade (BBB 21)
Alberto Cowboy (BBB 7)
Ana Paula Renault (BBB 16)
Veteranos do BBB 26