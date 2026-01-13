BBB 26

BBB 26: Confira a lista de veteranos confirmados no reality

Participantes de outras edições tem uma nova chance de vitória

Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:26

Veteranos do BBB 26 Crédito: Divulgação

Começou oficialmente o BBB 26 nesta segunda-feira (12), uma edição especial que reúne grupo de ‘pipoca’, constituído por anônimos, o Camarote, com famosos, e o grupo de veteranos, com brothers que já participaram do reality show e voltam com garra, em busca do pódio.

O reality show já começou com tensão, com o quarto branco, que reúne os participantes das Casas de Vidro de várias regiões do Brasil, que precisam de atenção para apertar o botão vermelho e garantir uma vaga no reality show. Além dos famosos, o grupo dos veteranos traz uma sensação de nostalgia, com participantes de distintas edições, e sobre uma nova era do reality.

BBB 26 1 de 16

Confira a lista dos veteranos:

Babu Santana (BBB 21)

Sol Vega (BBB 4)

Jonas Sulzbach (BBB 12)

Sarah Andrade (BBB 21)

Alberto Cowboy (BBB 7)

Ana Paula Renault (BBB 16)