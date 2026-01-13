Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camarote BBB 26: Confira a lista de famosos confirmados no reality

De galãs de novela a ícones das redes sociais; confira os rostos conhecidos que prometem dominar a nova edição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:08

Henri Castelli, Solange Couto, Juliano Floss , Edilson Capetinha e Aline Campos foram os famosos confirmados no Camarote BBB 26
Famosos confirmados no Camarote BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

O time de famosos do BBB 26 está oficialmente escalado! Este ano, a Globo apostou em nomes que misturam gerações: temos desde o galã das novelas clássicas até o dançarino que domina as redes sociais. Se você quer saber quem são as estrelas que toparam o desafio de viver na casa mais vigiada do Brasil, veio ao lugar certo.

Leia mais

Imagem - Ex-jogador e baiano: Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26

Ex-jogador e baiano: Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26

Imagem - Ex-bailarina do Faustão: Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26

Ex-bailarina do Faustão: Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26

Imagem - Ex-galã da Globo: Ator Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26

Ex-galã da Globo: Ator Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26

Conheça o elenco do Camarote:

  • Henri Castelli (47 anos)

O eterno galã de Flor do Caribe e Cobras & Lagartos finalmente aceitou o convite. O paulista de São Bernardo do Campo traz sua experiência de décadas na TV para a pressão do confinamento.

Henri Castelli

Henri Castelli por Reprodução/TV Globo
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Henri Castelli é bastante alto por Reprodução
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli sendo barr por Reprodução I Veja
Henri Castelli no Tivoli Ecoresort Praia do Forte por Reprodução I Instagram
Henri Castelli por Redes sociais
Henri Castelli conta que já foi confundido com Bradley Cooper nos Estados Unidos por Reprodução
henri por Reprodução/Instagram
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Henri Castelli por Reprodução/TV Globo

  • Solange Couto (69 anos)

"Não é brinquedo, não!". A eterna Dona Jura chega ao reality com toda a sua bagagem e carisma. Aos 69 anos, a carioca é a integrante mais experiente do grupo e promete colocar ordem na casa.

Solange Couto (BBB 26)

Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

  • Edilson Capetinha (55 anos)

O futebol brasileiro também está sendo representado. O Pentacampeão mundial e ídolo de Corinthians e Palmeiras leva sua irreverência baiana e seu histórico de polêmicas para dentro do jogo.

Edílson Capetinha

Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
Edilson Capetinha por Reprodução
1 de 5
Edílson Capetinha por Reprodução

  • Aline Campos (38 anos)

A ex-bailarina do Faustão e atriz, que por anos foi o rosto do "Verão", entra no programa em uma fase mais espiritualizada. A carioca quer mostrar que é muito mais do que a imagem das propagandas.

Aline Campos

Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
Aline Campos por Reprodução/Instagram
1 de 28
Aline Campos por Reprodução/Instagram

  • Juliano Floss (21 anos)

Representando a Geração Z, o catarinense é um fenômeno absoluto. Com 20 milhões de seguidores, ele é o rei das dancinhas e quer provar que tem estratégia de sobra para vencer os veteranos.

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
1 de 14
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

Imagem - Tiktoker e namorado de Marina Sena: Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26

Tiktoker e namorado de Marina Sena: Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26

Imagem - Solange Couto, a eterna Dona Jura de 'O Clone', é anunciada no Camarote do BBB 26

Solange Couto, a eterna Dona Jura de 'O Clone', é anunciada no Camarote do BBB 26

Mais recentes

Imagem - Estudo revela que a homossexualidade entre macacos é uma estratégia de sobrevivência

Estudo revela que a homossexualidade entre macacos é uma estratégia de sobrevivência
Imagem - O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26
Imagem - Alberto Cowboy deixa vida ‘low profile’ e é anunciado como veterano do BBB 26

Alberto Cowboy deixa vida ‘low profile’ e é anunciado como veterano do BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
02

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana
04

Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana