Camarote BBB 26: Confira a lista de famosos confirmados no reality

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 00:08
O time de famosos do BBB 26 está oficialmente escalado! Este ano, a Globo apostou em nomes que misturam gerações: temos desde o galã das novelas clássicas até o dançarino que domina as redes sociais. Se você quer saber quem são as estrelas que toparam o desafio de viver na casa mais vigiada do Brasil, veio ao lugar certo.
O eterno galã de Flor do Caribe e Cobras & Lagartos finalmente aceitou o convite. O paulista de São Bernardo do Campo traz sua experiência de décadas na TV para a pressão do confinamento.
Henri Castelli
"Não é brinquedo, não!". A eterna Dona Jura chega ao reality com toda a sua bagagem e carisma. Aos 69 anos, a carioca é a integrante mais experiente do grupo e promete colocar ordem na casa.
Solange Couto (BBB 26)
O futebol brasileiro também está sendo representado. O Pentacampeão mundial e ídolo de Corinthians e Palmeiras leva sua irreverência baiana e seu histórico de polêmicas para dentro do jogo.
Edílson Capetinha
A ex-bailarina do Faustão e atriz, que por anos foi o rosto do "Verão", entra no programa em uma fase mais espiritualizada. A carioca quer mostrar que é muito mais do que a imagem das propagandas.
Aline Campos
Representando a Geração Z, o catarinense é um fenômeno absoluto. Com 20 milhões de seguidores, ele é o rei das dancinhas e quer provar que tem estratégia de sobra para vencer os veteranos.
Juliano Floss (BBB 26)