BBB 26

Ex-galã da Globo: Ator Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26

Após anos morando nos EUA e longe das novelas, o eterno vilão de "Cobras & Lagartos" aceita o desafio do reality

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:53

Henri Castelli Crédito: Reprodução

A espera acabou! Henri Castelli é, oficialmente, um dos integrantes do grupo Camarote do BBB 26. O ator, que marcou época como um dos maiores galãs da teledramaturgia brasileira nos anos 2000, está de volta aos holofotes da TV Globo.



Aos 47 anos, Henri vive uma fase de transição. Nos últimos dois anos, ele trocou o Brasil por Miami, nos Estados Unidos, onde vivia com a família. O anúncio causou burburinho, especialmente porque o ator tentou "despistar" os fãs postando fotos como se estivesse na Itália, quando na verdade já estava em solo paulista se preparando para o confinamento.

Para quem não lembra, o currículo de Henri é extenso. Ele foi o odiado Estevão em Cobras & Lagartos e o romântico Cassiano em Flor do Caribe, onde fez par com Grazi Massafera. Além disso, marcou gerações em Malhação, primeiro como o jovem Pedro (2002) e depois retornando como o mestre Madureira (2019). No ano passado, ele já havia dado as caras no Dança dos Famosos.

Fora dos estúdios, o ator é conhecido por sua devoção à Umbanda, religião que professa com orgulho nas redes sociais. Henri também é um pai coruja: tem dois filhos, Lucas (com a modelo Isabeli Fontana) e Maria Eduarda (com a empresária Juliana Despirito).



Henri Castelli 1 de 10

E para quem está de olho no coração do galã, uma boa notícia: ele entra na casa solteiríssimo, apesar de boatos recentes sobre novos romances em 2025.

