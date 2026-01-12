Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-galã da Globo: Ator Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26

Após anos morando nos EUA e longe das novelas, o eterno vilão de "Cobras & Lagartos" aceita o desafio do reality

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:53

Henri Castelli
Henri Castelli Crédito: Reprodução

A espera acabou! Henri Castelli é, oficialmente, um dos integrantes do grupo Camarote do BBB 26. O ator, que marcou época como um dos maiores galãs da teledramaturgia brasileira nos anos 2000, está de volta aos holofotes da TV Globo.

Aos 47 anos, Henri vive uma fase de transição. Nos últimos dois anos, ele trocou o Brasil por Miami, nos Estados Unidos, onde vivia com a família. O anúncio causou burburinho, especialmente porque o ator tentou "despistar" os fãs postando fotos como se estivesse na Itália, quando na verdade já estava em solo paulista se preparando para o confinamento.

Leia mais

Imagem - Oscar 2026: Votação começa hoje e define o destino do Brasil na premiação; entenda

Oscar 2026: Votação começa hoje e define o destino do Brasil na premiação; entenda

Imagem - BBB 26: Conheça Breno, o mineiro que garantiu vaga no reality após desistência de Marcel

BBB 26: Conheça Breno, o mineiro que garantiu vaga no reality após desistência de Marcel

Imagem - Ilê Aiyê elege Deusa do Ébano neste sábado (17); confira atrações e valores

Ilê Aiyê elege Deusa do Ébano neste sábado (17); confira atrações e valores

Para quem não lembra, o currículo de Henri é extenso. Ele foi o odiado Estevão em Cobras & Lagartos e o romântico Cassiano em Flor do Caribe, onde fez par com Grazi Massafera. Além disso, marcou gerações em Malhação, primeiro como o jovem Pedro (2002) e depois retornando como o mestre Madureira (2019). No ano passado, ele já havia dado as caras no Dança dos Famosos.

Fora dos estúdios, o ator é conhecido por sua devoção à Umbanda, religião que professa com orgulho nas redes sociais. Henri também é um pai coruja: tem dois filhos, Lucas (com a modelo Isabeli Fontana) e Maria Eduarda (com a empresária Juliana Despirito).

Henri Castelli

Henri Castelli por Reprodução/TV Globo
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Henri Castelli é bastante alto por Reprodução
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli sendo barr por Reprodução I Veja
Henri Castelli no Tivoli Ecoresort Praia do Forte por Reprodução I Instagram
Henri Castelli por Redes sociais
Henri Castelli conta que já foi confundido com Bradley Cooper nos Estados Unidos por Reprodução
henri por Reprodução/Instagram
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Henri Castelli por Reprodução/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BBB 26: mensagem de assessora aponta Henri Castelli como participante

Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira

Ator Henri Castelli perde ação sobre camarote do SPFC e terá que devolver mais de R$ 400 mil

Henri Castelli se pronuncia sobre suposto affair com Larissa Ferrari, ex-amante de ex-jogador do Vasco

Henri Castelli ganha indenização de R$ 55 mil por agressão em Alagoas: ‘Tentaram me matar’

E para quem está de olho no coração do galã, uma boa notícia: ele entra na casa solteiríssimo, apesar de boatos recentes sobre novos romances em 2025.

A pergunta que muitos fazem é: por que o BBB agora? Henri revelou que já havia sido convidado em edições anteriores, mas só agora sentiu que o "timing" era o correto. 

Leia mais

Imagem - Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Imagem - Solange Couto, a eterna Dona Jura de 'O Clone', é anunciada no Camarote do BBB 26

Solange Couto, a eterna Dona Jura de 'O Clone', é anunciada no Camarote do BBB 26

Imagem - Tiktoker e namorado de Marina Sena: Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26

Tiktoker e namorado de Marina Sena: Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Camarote BBB 26: Confira a lista de famosos confirmados no reality

Camarote BBB 26: Confira a lista de famosos confirmados no reality
Imagem - Estudo revela que a homossexualidade entre macacos é uma estratégia de sobrevivência

Estudo revela que a homossexualidade entre macacos é uma estratégia de sobrevivência
Imagem - O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

O pesadelo voltou! Tadeu Schmidt confirma retorno do Quarto Branco no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
02

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana
04

Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana