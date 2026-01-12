BBB 26

Tiktoker e namorado de Marina Sena: Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26

Após saída polêmica da "Dança dos Famosos", Juliano Floss chega ao reality como o rosto da Geração Z

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:19

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

Se você passou os últimos anos conectado às redes sociais, com certeza já viu o rosto dele. Juliano Floss, o fenômeno de Chapecó que conquistou mais de 13 milhões de seguidores apenas no TikTok, é o novo confirmado no grupo Camarote do BBB 26.

Aos 21 anos, Juliano chega ao reality com a missão de provar que é muito mais do que um "menino das dancinhas". Mas, se depender do histórico dele, o entretenimento está garantido.

Não é qualquer um que vira amigo íntimo de Anitta e Pedro Sampaio. Juliano soube usar seu carisma e técnica para furar a bolha da internet, tornando-se peça-chave na divulgação de hits nacionais e internacionais. Ele não só cria as "trends", como viaja o mundo ao lado de grandes estrelas da música.

O BBB não é a primeira experiência competitiva de Floss na Globo. Em 2024, ele brilhou no Dança dos Famosos, mas sua saída foi digna de roteiro de novela. Ele foi eliminado após uma nota 9,9 dada pela atriz Nathalia Dill, o que revoltou a web e gerou semanas de debates sobre o rigor do júri artístico. Será que ele vai usar essa "sede de vitória" no jogo das estalecas?

O coração de Juliano também é assunto constante. Atualmente, ele vive um romance com a cantora Marina Sena. O casal, que assumiu o namoro em julho de 2024, é visto frequentemente em viagens luxuosas. Juliano, inclusive, já tatuou uma homenagem a uma das canções da amada.

Vale lembrar que, antes de Marina, ele viveu um namoro de dois anos com a influencer Vivi Wanderley, que terminou debaixo de muitos holofotes e indiretas nas redes sociais.