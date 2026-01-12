Acesse sua conta
Tiktoker e namorado de Marina Sena: Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26

Após saída polêmica da "Dança dos Famosos", Juliano Floss chega ao reality como o rosto da Geração Z

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:19

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26
Crédito: Divulgação/Globo

Se você passou os últimos anos conectado às redes sociais, com certeza já viu o rosto dele. Juliano Floss, o fenômeno de Chapecó que conquistou mais de 13 milhões de seguidores apenas no TikTok, é o novo confirmado no grupo Camarote do BBB 26.

Aos 21 anos, Juliano chega ao reality com a missão de provar que é muito mais do que um "menino das dancinhas". Mas, se depender do histórico dele, o entretenimento está garantido.

Não é qualquer um que vira amigo íntimo de Anitta e Pedro Sampaio. Juliano soube usar seu carisma e técnica para furar a bolha da internet, tornando-se peça-chave na divulgação de hits nacionais e internacionais. Ele não só cria as "trends", como viaja o mundo ao lado de grandes estrelas da música.

O BBB não é a primeira experiência competitiva de Floss na Globo. Em 2024, ele brilhou no Dança dos Famosos, mas sua saída foi digna de roteiro de novela. Ele foi eliminado após uma nota 9,9 dada pela atriz Nathalia Dill, o que revoltou a web e gerou semanas de debates sobre o rigor do júri artístico. Será que ele vai usar essa "sede de vitória" no jogo das estalecas?

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

Juliano Floss surpreende com novo visual e ganha elogios nas redes

Juliano Floss comenta mudança em João Guilherme após namoro com Bruna Marquezine

Marina Sena diz ser melhor compositora da sua geração e elogia sexo com Juliano Floss

Marina Sena revela detalhe sobre namoro com Juliano Floss: “a gente sobrevive através de nudes”

Marina Sena ataca mulher que ironizou amizade com ex de Juliano Floss

O coração de Juliano também é assunto constante. Atualmente, ele vive um romance com a cantora Marina Sena. O casal, que assumiu o namoro em julho de 2024, é visto frequentemente em viagens luxuosas. Juliano, inclusive, já tatuou uma homenagem a uma das canções da amada.

Vale lembrar que, antes de Marina, ele viveu um namoro de dois anos com a influencer Vivi Wanderley, que terminou debaixo de muitos holofotes e indiretas nas redes sociais.

No BBB 26, Juliano Floss entra como o porta-voz de uma geração que nasceu filmando tudo. Resta saber se ele vai conseguir manter o carisma quando as câmeras não estiverem sob o seu controle e o julgamento do público vier através do voto, e não do "like".

