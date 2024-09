'CADÊ A VIVI'

Marina Sena ataca mulher que ironizou amizade com ex de Juliano Floss

Cantora e influenciadora eram amigas

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 06:48

Marina Sena, Juliano e, à direita, Vivi Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou a cantora Marina Sena reagindo a uma provocação feita por uma mulher durante o show do The Weeknd, no estádio Morumbi, em São Paulo, no dia 7 de setembro. O incidente ocorreu quando Marina, acompanhada do namorado Juliano Floss, foi abordada pela jovem, que gritou: “Cadê a Vivi?”, em referência à influenciadora Vivi Wanderley, ex-namorada de Floss.

A provocação gerou uma reação inesperada por parte de Marina, que até então sempre demonstrou uma postura tranquila em público. A situação escalou e um segurança precisou intervir para conter o confronto entre a cantora e a garota. O vídeo do momento rapidamente se espalhou pela internet, gerando debate entre os fãs e seguidores da artista. Assista:

Uma menina passou pela Marina Sena e Juliano e gritou: “cade a Vivi?” E aí a Marina Sena foi lá jogar água nela



[image or embed] — Babi (@babi.net.br) September 16, 2024 at 6:51 PM

Procurada pelo site hugogloss.com, Sena comentou o ocorrido com exclusividade, explicando sua surpresa e desapontamento com a abordagem da menina. “Foi a primeira vez que algo assim aconteceu comigo, nunca havia sido atacada fora da internet. Esses ataques baseados em narrativas que eu sequer participo são inacreditáveis”, disse a cantora.

Ela também se mostrou surpresa com sua própria reação, já que costuma ser calma em situações adversas. “Jamais imaginei que alguém agiria da forma que age no Twitter, cara a cara, e menos ainda que eu reagiria daquela maneira, considerando meu temperamento. Peço desculpas, pois esse comportamento não faz parte de quem eu sou”, afirmou Marina, que ainda fez um apelo para que as pessoas pensem nas consequências de seu ódio gratuito.

A cantora finalizou sua declaração pedindo mais empatia e lembrando que, apesar da fama, ela também é um ser humano. “As pessoas precisam ter consciência de que, por mais que não acreditem, nós somos seres humanos vivendo a vida real. E a vida real não é sobre teorias da conspiração criadas na internet”, completou.