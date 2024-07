VEJA VÍDEO

Juliano Floss se declara para Marina Sena no Domingão com Huck: 'Te amo'

O namoro entre Juliano Floss e Marina Sena foi tema de uma brincadeira do apresentador Luciano Huck durante a final da Dança dos Famosos na tarde deste domingo, 7.

Após a exibição de um VT que entregava ao influenciador o "troféu fortes emoções" por conta de sua participação no talent show, foi tocado o Tema da Vitória. "Só que erraram a musiquinha no final! Colocaram a música do Ayrton Senna, era da Marina Sena que tinham que colocar. Erraram, não achou?", disse Huck.