Luciano Huck defende Nathalia Dill após ataques por 'nota baixa' para Juliano Floss

Atriz foi criticada pelos fãs do influenciador por 9,9

Publicado em 24 de junho de 2024 às 12:56

Luciano Huck defende Nathalia Dill

O programa Domingão com Huck deste domingo (23) teve um momento de reflexão feito pelo apresentador Luciano. Isso porque, no programa passado, a atriz Nathalia Dill foi criticada pela nota que deu para o influenciador Juliano Floss, que resultou na eliminação na Dança dos Famosos.

A bancada da vez tinha Gloria Groove e Lilia Cabral no júri artístico. Luciano começou falando que não gosta patrulha e, com o mundo dividido, polarizado, discordar de alguém torna a pessoa inimiga.

"Semana passada a Nathalia Dill deu 9.9 para uma performance aqui, do Juliano Floss, que eu adoro, mas ela está no direito dela. Eu fico muito incomodado quando esse tribunal sem noção da internet começa a julgar as pessoas, porque elas têm opinião", comenta Huck.

Ele reforçou que o espaço do Domingão é um espaço aberto e as pessoas podem opinar da forma que desejarem, mostrando seus interesses e escolhas. "Aqui é um palco com absoluta liberdade".

"Semana passada Nathalia Dill deu 9.9 pro Juliano Floss e ela tem todo o direito. Me incomoda muito esse tribunal da Internet ficar julgando todo mundo que tem opinião e aqui todo mundo tem liberdade pra falar o que quiser."(Luciano Huck) #Dancadosfamosos pic.twitter.com/o2gvXMxCvO — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 23, 2024

Eliminado

Na ocasião, a artista deu sua nota para as duplas que se apresentaram no quadro e, em um específico, avaliou a apresentação de Juliano Floss e Dani Duram com um 9,9, causando uma confusão na web entre os fãs do influenciador de dança.

O jovem deu uma cotovelada na professora durante a performance, o que causou o quase 10 de Nathalia Dill. Para ela, esse mínimo detalhe chamou a atenção: "Eu achei muito lindo, foi mágico. De repente, tinha um príncipe e uma princesa. Foi muito bonito, foi doce também. Eu só vou dar 9,9 devido à cotovelada que teve bem no início. Eu tenho que ser honesta, só por isso".