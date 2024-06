PERSEGUIÇÃO DE FÃ

Nathalia Dill é 'atacada' nas redes sociais após nota baixa para influenciador na Dança dos Famosos

A atriz Nathalia Dill foi a convidada deste domingo (16) do programa Domingão com Huck para ser jurada artística da Dança dos Famosos.

Na ocasião, a artista deu sua nota para as duplas que se apresentaram no quadro e, em um específico, avaliou a apresentação de Juliano Floss e Dani Duram com um 9,9, causando uma confusão na web entre os fãs do influenciador de dança.

No final, Juliano foi eliminado com 68,1 pontos na classificação geral, sendo eliminado logo em seguida. Nos comentários da foto de Nathalia no Instagram, os fãs do influenciador reclamaram do desrespeito dela com o jovem.