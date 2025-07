ATÉ AGORA

Veja quais são as 10 séries mais assistidas no streaming em 2025

Lista mostra uma mudança no cenário da indústria

Carol Neves

Publicado em 14 de julho de 2025 às 15:20

Severance Crédito: Divulgação

O mercado de streaming nos Estados Unidos passou por uma mudança importante no primeiro semestre de 2025. Dados da Nielsen revelam que, pela primeira vez, a Apple TV+ conseguiu emplacar uma de suas produções entre as cinco séries mais assistidas do país. A série "Ruptura" somou 9,275 milhões de minutos vistos e marcou a estreia da plataforma da Apple no grupo de líderes, até então dominado principalmente pela Netflix.>

A entrada da Apple TV+ no top 5 reflete o avanço das concorrentes em um cenário cada vez mais fragmentado e competitivo. A Netflix ainda lidera o ranking com "Round 6", que registrou 15,074 milhões de minutos assistidos com a terceira e última temporada da série sul-coreana. >

Além da Apple, outros serviços conseguiram se destacar com títulos de peso. A Paramount+ aparece com "1923" e "Landman", a Max emplacou "The Pitt", enquanto a Hulu garantiu espaço com "The Handmaid’s Tale". A Disney+, por outro lado, ficou de fora da lista das dez produções originais mais vistas no semestre.>

Veja o top 10:>

1. Round 6 (Netflix), com 15.074 milhões de minutos. >

2. Reacher (Prime Video), com 13.313 milhões de minutos. >

3. O Agente Noturno (Netflix), com 12.219 milhões de minutos>

4. Ginny & Georgia (Netflix), com 10.201 milhões de minutos>

5. Ruptura (‌Apple TV‌+), com 9.275 milhões de minutos. >

6. 1923 (Paramount+), com 8.536 milhões de minutos>

7. The Pitt (Max), com 8.227 milhões de minutos>

8. The Handmaid’s Tale (Hulu), com 8.165 milhões de minutos>

9. Você (Netflix), com 8.097 milhões de minutos>

10. Landman (Paramount+), com 7.826 milhões de minutos>

O desempenho da Apple ocorre em meio à perda de espaço da Netflix. A participação da plataforma entre os títulos mais assistidos caiu de mais de 80% em 2021 para menos de 50% em 2025, apesar de ainda manter o maior número de séries de alto desempenho.>

Segundo a Nielsen, o consumo total de streaming nos EUA cresceu 6% no primeiro semestre do ano, mas a participação da Netflix nesse crescimento se manteve estável. Enquanto isso, plataformas gratuitas com anúncios, como YouTube, Tubi e Roku Channel, seguem ampliando sua audiência, atraindo usuários tanto da TV tradicional quanto de serviços pagos.>