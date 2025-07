ABERTO AO PÚBLICO

Neojiba completa 18 anos com festa a partir desta quinta-feira (17)

Programação seguirá até o domingo (20), com ensaio aberto, concertos e um dia inteiro de programação musical no Parque do Queimado

Tharsila Prates

Publicado em 14 de julho de 2025 às 19:34

Orquestra do Neojiba Crédito: Divulgação Beatriz Meneses

O Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) completa 18 anos de história neste mês de julho com uma celebração que vai reunir integrantes do programa em quatro dias de festa. Um ensaio aberto, dois concertos e um dia inteiro de programação musical no Parque do Queimado, sede do programa, marcam o aniversário.

Nesta quinta (17), o Coro Comunitário faz um ensaio aberto ao público no Parque do Queimado, às 19h. Nos dias 18 e 19, a Orquestra Neojiba, com regência do maestro Ricardo Castro, e o Coro Juvenil, com regência de Lucie Barluet, se apresentam no Teatro Salesiano, também a partir das 19h.>

A Orquestra Neojiba apresenta a Sinfonia n° 6 Op 74, “Patética", de Tchaikovsky, e “Greeting Prelude”, de Stravinsky. O Coro Juvenil apresenta “Jesu, Meine Freude, BWV 227”, de Bach. Todos os eventos têm entrada gratuita.>

No domingo (20), a celebração continua, com apresentações de músicos dos núcleos de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho. Durante o dia, barracas de venda de comida serão montadas no parque. O público também pode aproveitar o dia para visitar a exposição fotográfica “Anna Mariani - Pinturas e Platibandas”, atualmente em cartaz no Parque do Queimado. O acesso ao parque também é gratuito.>

Formação do Neojiba Crédito: Divulgação/ Victor Eduardo