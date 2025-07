LITERATURA

Escritor da Costa do Marfim é confirmado na Flipelô 2025

GauZ’ é autor do premiado romance 'De pé tá pago'

Tharsila Prates

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:54

o escritor marfinense GauZ’ Crédito: Divulgação

Pela primeira vez no Brasil, o escritor marfinense Armand Patrick Gbaka-Brédé, conhecido como GauZ’, lança seu premiado romance de estreia 'De pé tá pago' na Casa Motiva, novo espaço da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que vai funcionar no casarão Vale do Dendê. O espaço é organizado pela Motiva, patrocinadora do evento. >

GauZ’ é um dos principais nomes da nova literatura africana. Sua obra, inspirada por suas experiências como vigia em lojas de departamento na França, foi vencedora do Prix des Libraires Gibert Joseph (2014) e finalista do International Booker Prize (2023), com a versão em inglês Standing Heavy.>

Além de escritor, GauZ’ é jornalista, roteirista e editor-chefe de um jornal satírico econômico na Costa do Marfim. Sua escrita inventiva e seu olhar crítico dão voz aos imigrantes africanos, trazendo à tona narrativas pouco exploradas na literatura contemporânea. >

A vinda de GauZ’ ao Brasil integra a Temporada França - Brasil 2025, coordenada pelo Institut Français e o Instituto Guimarães Rosa em colaboração com as Embaixadas da França no Brasil e do Brasil na França, sob a autoridade dos ministérios das Relações Exteriores e da Cultura de ambos os países. >

Com uma programação 100% gratuita, a maior festa literária da Bahia é uma criação e realização da Fundação Casa de Jorge Amado, com correalização do Sesc. É apresentada pelo Ministério da Cultura e conta com o patrocínio da Motiva, por meio do seu Instituto, e do banco Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.>

“É uma honra inaugurar a Casa Motiva na Flipelô com a participação de GauZ’, uma voz potente e indispensável para os tempos que vivemos”, afirma Renata Ruggiero, presidente do Instituto da Motiva.>