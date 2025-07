CULTURA

Temporada França-Brasil trará a Salvador exposições e festival internacional de música

O evento celebra 200 anos da relação entre os dois países e é organizado de abril a setembro na França e de agosto a dezembro no Brasil, incluindo 15 cidades

Tharsila Prates

Publicado em 4 de julho de 2025 às 22:26

Exposição Pedra e Mar Entrelaçadas estará no MAC, em agosto Crédito: Carolina Amoed/ Divulgação

A Temporada França-Brasil 2025, organizada de abril a setembro na França e de agosto a dezembro no Brasil, celebra os 200 anos de relação diplomática e amizade entre os dois países e teve parte da sua programação anunciada esta semana, em um evento em São Paulo. >

A partir de agosto, Salvador receberá ao menos quatro eventos, sendo três exposições: Romeo Mivekannin, artista beninense radicado na França; Pedra e Mar Entrelaçadas – Um Arquipélago de Presenças em Movimento, no MAC; e Horizontes Fundidos: Pierre Fatumbi Verger e as Pontes Culturais; além do festival Trace Fest Salvador, um grande encontro de música, conectando Brasil, França, Caribe e África.>

A decisão de organizar a Temporada foi tomada pelos presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva em junho de 2023, em Paris, com o objetivo de impulsionar a cooperação bilateral, fortalecer as respostas conjuntas aos desafios políticos, sociais e ecológicos contemporâneos, e apresentar a riqueza e diversidade da cultura de ambos os países.>

“Da missão artística de Debret à voz de Ailton Krenak, a Temporada 2025 honra uma trajetória de fascínio e enriquecimento mútuo”, afirma Emmanuel Lenain, embaixador da França no Brasil.>

A Temporada é coordenada pelo Institut Français e o Instituto Guimarães Rosa em estreita colaboração com as Embaixadas da França no Brasil e do Brasil na França, sob a autoridade dos ministérios das Relações Exteriores e da Cultura de ambos os países. Os comissários são Anne Louyot (programação no Brasil) e Emilio Kalil (programação na França).>

No Brasil, 300 eventos acontecerão em 15 cidades brasileiras, incluindo a capital baiana, com participantes vindo de 16 regiões francesas, assim como de vários países africanos, com o objetivo de estreitar as relações e o diálogo entre os três continentes. A participação ativa das regiões francesas das Américas (Guiana Francesa, Martinica, Guadalupe) deve ser destacada.>

Os eventos são frutos de intercâmbios e cooperações entre festivais, museus, teatros, universidades, empresas, ONGs, artistas, pensadores, pesquisadores, jovens, sociedades civis dos dois países com foco em três temas prioritários: democracia e globalização justa e inclusiva, diversidade e diálogo com a África e clima e transição ecológica.>

“Vindos de histórias diferentes, mas compartilhando valores e interesses comuns, nossos dois países aspiram a conjugar ainda mais seus trunfos e criatividades, a fim de ‘mudar e perdurar trocando’, para usar as palavras de Edouard Glissant. A Temporada é o momento de reencontro, um momento-incubadora para testar as melhores formas de trabalhar juntos, criar juntos, enfrentar juntos os desafios globais como o futuro do planeta ou a defesa da democracia e da diversidade cultural”, destacou Anne Louyot, comissária geral francesa.>