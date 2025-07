CRIME

Facção ataca unidade da PM e aterroriza moradores de paraíso turístico na Bahia

Traficantes do grupo criminoso atiraram aleatoriamente nas ruas

Wendel de Novais

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:31

Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu Crédito: Reprodução

A facção do Comando Vermelho (CV) tem tirado o sono de moradores de Camamu. Um dos locais mais antigos da Bahia, a cidade foi fundada em 1560 como distrito e promovida a município desde 1891, e hoje em dia ainda é porta de entrada para paraísos turísticos do extremo sul da Bahia como Taipu de Fora e Barra Grande. Por lá, o grupo criminoso promove ataques aleatórios com disparos desde o fim de junho, com intensificação dos episódios violentos. No sábado (12), traficantes chegaram a disparar contra o 33º Pelotão da Polícia Militar da Bahia (PM) e provocar um clima de terror em quem vive no local.>

A ação, para os moradores, representou um nível maior de temor por acontecer perto das autoridades de segurança. “Foi muito perto da PM, muitos disseram aqui que os traficantes até atiraram no pelotão. O que é fato é que eles saem atirando aqui para todo lado, nós temos vídeos disso. A coisa está foram de controle porque nem a sede da polícia eles temem mais”, diz morador, sem se identificar. >

As imagens citadas pelo morador foram acessadas pela reportagem. No dia 28 de junho, pouco depois da meia noite, é possível ver homens armados nas ruas de Camamu. Dois deles, um com uma pistola e outro com uma arma automática, atiraram de maneira aleatória em direção a residências do local, em uma clara ação para intimidar quem vive na região. >

Traficantes do CV nas ruas de Camamu 1 de 5

Depois da ação, uma outra moradora relata à reportagem que a cidade está em clima de absoluto temor. “Está um clima de lockdown, como se fosse a pandemia porque o povo está em casa e as escolas até fecharam. Agora chegou polícia de todo lugar e tem até helicóptero sobrevoando a cidade por conta da situação. Ainda bem que acordaram porque estava demais”, relata, pedindo para não ser identificada.>

A Prefeitura da cidade informou em nota que a suspensão das aulas foi tomada por conta da insegurança; “Esta decisão visa priorizar a integridade física e o bem-estar dos estudantes, professores, servidores e de toda a comunidade escolar, diante da situação vivenciada no Município”, diz trecho da nota, que foi publicada no perfil oficial da prefeitura no Instagram.>