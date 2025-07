TRAGÉDIA

Motorista cai de caminhão na estrada e morre em acidente na Bahia

Caso foi registrado na tarde de domingo (13)

Um caminhoneiro identificado como Edson de Jesus Oliveira, que era mais conhecido como Buda, morreu em um acidente grave na BR-242, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste de Bahia, na tarde de domingo (13). O caso foi registrado no Km 179 por volta das 14h30 e assustou quem passava pela via. >

De acordo com informações da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF-BA), Buda teria caído do caminhão enquanto o veículo estava em deslocamento. Não se sabe, no entanto, o que teria causado a queda da vítima. Apesar do acidente, não houve interdição da BR-242, segundo a PRF. >