INSEGURANÇA

Prefeitura de Camamu suspende aulas após ataques de facção criminosa

Traficantes chegaram a disparar contra o 33º Pelotão da Polícia Militar da Bahia (PM)

Millena Marques

Publicado em 14 de julho de 2025 às 12:52

Ataques em Camamu Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Camamu, no Baixo Sul da Bahia, suspendeu as aulas na rede municipal de ensino nesta segunda-feira (14) após ataques da facção do Comando Vermelho (CV). No último sábado (12), traficantes chegaram a disparar contra o 33º Pelotão da Polícia Militar da Bahia (PM). >

“Esta decisão visa priorizar a integridade física e o bem-estar dos estudantes, professores, servidores e de toda a comunidade escolar, diante da situação vivenciada no Município”, diz trecho da nota, que foi publicada no perfil oficial da prefeitura no Instagram. >

Para não prejudicar o andamento das atividades, a prefeitura informou que as escolas organizarão o trabalho do dia por meio de estudo dirigido. “A medida tem o propósito de reforçar nosso compromisso com uma educação segura e de qualidade para todos”, diz. >

O nível de insegurança na cidade tem assustado os moradores nos últimos dias. No dia 28 de junho, pouco depois da meia noite, homens armados realizaram ataques nas ruas de Camamu. Dois deles, um com uma pistola e outro com uma arma automática, atiraram de maneira aleatória em direção a residências do local, em uma clara ação para intimidar quem vive na região.>

