VIOLÊNCIA

'Doido para matar alguém': líder de facção é condenado a 14 anos de prisão por homicídio

Homem foi morto no parque de exposições de cidade baiana

Maysa Polcri

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:10

Crime aconteceu em Macarani Crédito: Reprodução

Seis anos após a morte de Robson Ferreira Silva, em 2019, o homem apontado como autor do crime foi condenado a 14 anos de prisão. Na última quinta-feira (10), Max Willian Alves Batista dos Santos foi submetido ao tribunal do júri, que o considerou culpado pela morte de Robson. O crime aconteceu durante uma festa no Parque de Exposições de Macarani, no centro-sul baiano. >

Umas das provas apresentadas durante o julgamento é um vídeo em que Max William aparece com outros dois homens antes do assassinato. Na gravação, Max afirma que "está com vontade de matar alguém". A polícia também encontrou uma foto da arma utilizada no crime no arquivo do celular. A morte foi motivada por disputas pelo tráfico de drogas na região. >

Na madrugada de 20 de outubro de 2019, enquanto acontecia uma festa na cidade, Robson foi morto a tiros. Ele era conhecido como 'Robsão' e, segundo as investigações, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima foi atraída para um local da festa que estava mais vazio e foi morta na frente de uma testemunha. Max William utilizava uma touca ninja, pulou o muro da festa e atirou contra o olho rosto de Robson. >

Assassinato aconteceu em 2019 na cidade de Macarani 1 de 3