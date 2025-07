SALVADOR

'Sempre foi trabalhador', diz amigo de ambulante morto em festa paredão na Engomadeira

Marcelo Cerqueira foi atingido por disparos durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de julho de 2025 às 20:21

Marcelo Cerqueira Crédito: Reprodução

A ação que deixou o delegado da Polícia Civil Jean Fiúza baleado no braço vitimou também o vendedor ambulante Marcelo Cerqueira de Souza, de 37 anos, na manhã desta segunda-feira (14), no bairro da Engomadeira. Amigos do rapaz lamentaram a morte de Marcelo. >

"Nós que conhecemos ele sabíamos que ele não fazia parte de facção nenhuma. É um cara que sempre foi trabalhador, sempre trabalhou e ralou. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, a família está toda acabada", lamentou um amigo de Marcelo, em entrevista à TV Bahia.>

Segundo a Polícia Civil, Marcelo era vendedor ambulante e, no momento da troca de tiros entre policiais e integrantes de uma facção criminosa, ele vendia bebidas na festa do tipo paredão. >

"É como se fosse um pai para mim. O que eu precisasse ele me dava. Me dava conselhos para não entrar no crime." Amigo da vítima

Nas primeiras horas da manhã, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na qual o delegado Jean Fiúza é titular, foram cumprir mandados na região da Engomadeira e acabaram recebidos a tiros por criminosos. O delegado foi baleado no braço e levado às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Marcelo foi atingido nas costas e acabou morrendo no local. Uma mulher, identificada como Darlene Conceição do Nascimento também ficou ferida, após ser atingida por um tiro na perna. Ela foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos.>

A Rua da Engomadeira, local onde ocorreu a troca de tiros, já havia sido palco de outro crime há 11 dias. Na ocasião, a pastora Carine Carvalho foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava uma carona para um jovem depois de um evento gospel. Ela continua internada em estado grave.>

Durante a tarde desta segunda, equipes dos departamentos operacionais e de inteligência da Polícia Civil foram para as ruas de Salvador realizar atividades de mapeamento e coleta de dados para apurar informações sobre a troca de tiros e também sobre a tentativa de assalto que terminou com o investigador Marco Antonio Paiva Martins baleado de raspão no rosto na Avenida 29 de Março, em Cajazeiras VIII, na noite do último domingo (13). Os policiais seguem internados e não correm risco de morte.>

