POLÍCIA

Ação com delegado baleado na Engomadeira aconteceu sem aviso para a PM

Polícia Civil tentava cumprir mandados de busca e apreensão

Wendel de Novais

Publicado em 14 de julho de 2025 às 10:39

Delegado Jean Fiuza Crédito: Reprodução

O delegado Jean Fiuza, baleado no braço durante uma operação, e os seus agentes foram surpreendidos pela forte ação de resistência de traficantes do Comando Vermelho (CV) no fim de linha da Engomadeira. De acordo com fontes policiais, os policiais civis estavam na área para cumprir mandados, mas encontraram traficantes da facção armados nas ruas durante uma festa do tipo paredão após entrar no local sem apoio da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que não foi avisada da ação. >

“Eles encontraram os homens do CV na rua no momento que chegaram lá no fim de linha. Aquela área ali é complicada e, nessas festas paredão sempre tem traficante armado no meio. Quando os criminosos viram a aproximação da civil, não sei se por ter alguma liderança lá, resistiram muito à chegada deles. Antes das 6h, foi muito tiro e acabou com esses três baleados”, conta fonte policial, sem se identificar. >

Delegado foi baleado na Engomadeira 1 de 5

Além do delegado, uma mulher e um suspeito foram baleados. O homem, inclusive, acabou morrendo no local do tiroteio. Outra fonte policial da região conta que a situação ficou mais sensível para os agentes porque, além de encontrarem uma grande resistência dos criminosos, agiram sem pedir apoio da PM, o que poderia causar uma situação ainda mais grave. Segundo o policial, todos da região foram surpreendidos com a ação. >

“A gente só imagina que foi um cumprimento de mandados porque, se um delegado estava à frente, era algo do tipo. Porém, a gente só imagina porque, como te falei, o pessoal daqui não foi avisado e eles correram o risco, inclusive, de baterem de frente com equipes da PM dentro da Engomadeira, o que seria ainda pior. Aquela é uma área complicada, com paredões recorrentes e uma circulação alta dos homens do CV”, conta explica a fonte policial. >

Jean Fiuza foi o segundo policial civil baleado em Salvador em menos de 24 horas, já que um agente aposentado foi baleado em uma tentativa de assalto em Cajazeiras. Nenhum dos dois corre risco de vida, no entanto. >