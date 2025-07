VIOLÊNCIA

Cúpula da polícia se reúne após ataque contra delegado na Engomadeira

Delegado-geral debateu estratégias para alinhar ações de inteligência

Maysa Polcri

Publicado em 14 de julho de 2025 às 15:03

Delegado Jean Fiuza foi baleado na mesma rua onde pastora foi vítima de ataque Crédito: auto-upload

O delegado-geral André Viana reuniu a cúpula operacional da Polícia Civil da Bahia, nesta segunda-feira (14), para traçar ações de estratégias após dois ataques contra policiais em menos de 24 horas. O delegado Jean Fiuza foi baleado no braço durante o cumprimento de mandados na Engomadeira na manhã desta segunda (14). Horas antes, na noite de domingo (13), o investigador Marco Antonio Paiva Martins foi atingido por um tiro de raspão no rosto em uma tentativa de assalto na Avenida 29 de Março.>

Os dois policiais vítimas de violência foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE) e não correm risco de vida. Ambos os casos são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a Polícia Civil, suspeitos de envolvimento nas ações criminosas já foram identificados. >

O encontro para traçar ações e prender os envolvidos nas ações contou com equipes dos departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e Especializado de Investigações Criminais (Deic). O cumprimento de mandados na Engomadeira, que terminou com o delegado Jean Fiuza baleado, foi realizado sem apoio da Polícia Militar, como revelou uma reportagem do CORREIO. >

Delegado foi baleado na Engomadeira 1 de 5

O delegado e colegas foram surpreendidos pela ação de resistência de traficantes do Comando Vermelho (CV) no fim de linha da Engomadeira, onde era realizada uma festa do tipo paredão. A localidade é a mesma onde a pastora Carine Carvalho foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava uma carona para um jovem depois de um evento gospel. Ela segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

>

Já o investigador Marco Antonio trafegava com seu veículo na Avenida 29 de Março, quando foi emparelhado por outro automóvel e alvejado com disparos de arma de fogo. Ele foi atingido por um tiro de raspão no rosto. >