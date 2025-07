INTERESTADUAL

PF investiga quadrilha que transportava cocaína em caminhões frigoríficos

Entre os alvos está o principal líder do grupo, foragido há mais de 13 anos após condenação por tráfico de drogas

A investigação revelou que a organização é uma das principais distribuidoras de drogas no Espírito Santo, abastecendo traficantes em diversas cidades. Entre os alvos da operação está o principal líder do grupo, um homem que estava foragido da Justiça há mais de 13 anos por condenação por tráfico de drogas.>

De acordo com o que disseram policiais ao portal g1 no Espírito Santo, o transporte da droga era feito em caminhões frigoríficos carregados com carne bovina, saindo do Mato Grosso com destino ao estado capixaba.>