EXPORTAÇÕES BAIANAS

Governo e Fieb criam grupo de trabalho para discutir impactos da taxação de Trump

'Taxas devem ser revistas com diálogo, diplomacia e maturidade'

O governo da Bahia e a Federação das Indústrias do Estado (Fieb) criaram um grupo de trabalho para discutir os possíveis impactos da taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil, a partir de agosto, e buscar novas alternativas comerciais que protejam a economia da Bahia. >

O objetivo é indicar as estratégias mais adequadas para enfrentar a política comercial americana e construir uma agenda de trabalho positiva para assegurar os investimentos, o emprego e a renda no estado.>

A iniciativa foi definida nesta segunda-feira (14), durante reunião realizada entre o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, com a presença de secretários estaduais e representantes do setor produtivo.>

De acordo com o governo, o mercado norte-americano é responsável, atualmente, por 8,3% das exportações da Bahia. Nesse sentido, destacam-se os de celulose, derivados de cacau e pneus, todos eles com longas cadeias produtivas, o que reverbera no conjunto da atividade econômica estadual. Outros setores, como o petroquímico e alguns vinculados à mineração e ao agronegócio, também serão atingidos. Estima-se que o prejuízo para a Bahia seja em torno de R$ 2,6 bilhões.>