EVENTO

Lauro de Freitas realiza a 7ª Conferência Municipal da Cidade

Serão discutidas políticas públicas em áreas como mobilidade, moradia e desenvolvimento urbano

Será aberta oficialmente nesta terça-feira (15) a 7ª Conferência Municipal da Cidade, promovida pela Prefeitura de Lauro de Freitas. Com o tema “Construindo a Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano”, haverá atividades previstas das 13h às 18h. O evento acontecerá no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC), no centro da cidade.>