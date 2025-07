CRIMINOSOS FUGIRAM

Policial civil é baleado durante tentativa de assalto em Salvador

Investigador foi socorrido para o Hospital Geral do Estado

Segundo a corporação, o investigador, identificado como Marco Antonio Paiva Martins, trafegava com seu veículo na Avenida 29 de Março, quando foi emparelhado por outro automóvel e alvejado com disparos de arma de fogo. Ele foi atingido e socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não corre risco de vida. >

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o carro do policial com manchas de sangue, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e viaturas da Polícia Militar no local. Até esta segunda-feira (14), ninguém foi preso. >