QUASE 100 MIL MULTAS

Excesso de velocidade responde por quase metade das multas nas rodovias federais que cortam a Bahia

Trechos com maior concentração de infrações estão nas BRs-116, 324 e 101

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:22

BR-324 está entre as campeãs de infrações Crédito: Marina Silva / CORREIO

Entre as mais de 209 mil infrações registradas entre janeiro e junho, nas rodovias federais que cortam a Bahia, o excesso de velocidade lidera com mais de 97 mil autuações. O número representa aproximadamente 46% de todas as infrações do semestre. De acordo com balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (14), a BR-324 concentra cerca de metade dessas ocorrências, sendo um dos principais corredores de fluxo intenso no estado. >

Outro dado que chama atenção é o número de ultrapassagens pela contramão em faixa contínua amarela, que resultou em mais de 16 mil autuações. As rodovias BR-116, BR-101, BR-407 e BR-242 — com predominância de pistas simples — foram os trechos com maior número de ocorrências desse tipo. As rodovias BR-116, BR-324 e BR-101 seguem como os trechos com maior concentração de infrações, refletindo diretamente nos indicadores de segurança viária. >

O total de sinistros registrados também apresentou variações significativas. De janeiro a junho de 2025, foram registrados 1.956 sinistros, contra 1.904 no mesmo período de 2024. Dentre eles, foram 632 sinistros graves, contra 698 registrados em 2024. Embora o número de sinistros tenha aumentado, a quantidade de feridos registrou queda: foram 2.381 pessoas feridas, contra 2.441 em 2024. Houve também queda no número de mortes: 270 contra 319 no mesmo período de 2024, o que representa uma redução de 15,4% nas mortes. "Esses dados apontam uma redução expressiva na gravidade dos acidentes, resultado direto da intensificação da fiscalização e de ações educativas promovidas pela PRF", informa.>

As rodovias BR-116, BR-324 e BR-101, que lideram o número de infrações registradas, também concentram a maior parte dos sinistros no estado. Esses trechos, que possuem intenso fluxo de veículos e pontos críticos de risco, demandam atenção redobrada por parte dos condutores e seguem como foco permanente das ações de fiscalização e prevenção da PRF.>