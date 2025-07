EDUCAÇÃO

Veja quais são as 20 escolas da Bahia com as melhores notas no Enem

Ranking foi divulgado pela plataforma SAS Educação nesta segunda-feira (14)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de julho de 2025 às 13:50

Colégio Bernoulli terá o maior reajuste entre os colégios pesquisados Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o desempenho das escolas brasileiras no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Nesta segunda-feira (14), a plataforma SAS Educação divulgou o ranking de instituições de ensino com as melhores notas por estado. >

A lista é liderada pelo Colégio Bernoulli, onde os alunos tiveram média de 730,49 no Enem. A instituição teve o 30º melhor desempenho entre todas as escolas baianas. A instituição fica localizada no Caminho das Árvores, em Salvador. >

"O resultado, com base no Enem 2024, consolida o compromisso do Bernoulli com a excelência acadêmica e a formação integral dos estudantes, reforçando uma trajetória de dedicação, inovação pedagógica e resultados concretos", disse, em nota, a instituição. Além do Bernoulli, outros 10 colégios da capital estão entre os 20 com as melhores notas no exame. Todos são privados. >

Completam os três primeiros lugares da lista, ao lado do Bernoulli, dois colégios de Feira de Santana. O Colégio Helyos ocupa a segunda posição entre todas as instituições da Bahia, com média de 710,57. Em seguida, aparece o Colégio Acesso, onde os alunos tiveram como desempenho médio a nota 707,56. >

O Instituto Francisco Assis (Colégio IFA), em Teixeira de Freitas, ocupa a quarta posição, com 689,21 de nota média. O quinto e o sexto lugares também são ocupados por instituições localizadas fora da capital. São elas: Colégio Enigma, em Barreiras, e Centro Educacional Villa Lobos, em Camaçari. As escolas tiveram, respectivamente, 688,76 e 688,31 de média. >

A unidade do Villa Lobos em Salvador aparece na oitava posição. Lá, os alunos tiveram desempenho médio de 687,10 no Enem do ano passado. "Em um cenário em que os rankings são referência para famílias e instituições de ensino, os resultados do Villa Global Education se tornam ainda mais relevantes, pois destacam o protagonismo da Bahia na educação nacional", diz o colégio, em nota. >

Confira a lista completa de escolas baianas com melhores desempenhos no Enem

1. Colégio Bernoulli – 730,49 – Salvador

2. Colégio Helyos – 710,57 – Feira de Santana>

3. Colégio Acesso – 707,56 – Feira de Santana>

4. Instituto Francisco de Assis – 689,21 – Teixeira de Freitas>

5. Colégio Enigma – 688,76 – Barreiras>

6. Centro Educacional Vila Lobos – 688,31 – Camaçari>

7. Centro Educacional Vila Lobos – 687,10 – Salvador>

8. Escola Criação – 686,66 – Amargosa>

9. Colégio Integral – 682,83 – Salvador>

10. Colégio São Paulo – 682,31 – Salvador>

11. Sartre Escola SEB - Itaigara – 682,20 – Salvador>

12. Curso e Colégio Leffler – 681,89 – Salvador>

13. Colégio Módulo – 681,86 – Salvador>

14. Sartre Escolas SEB - Monet – 679,62 – Lauro de Freitas>

15. Colégio Anglo Brasileiro – 677,28 – Salvador>

16. Colégio Vilas – 673,72 – Salvador>

17. Colégio Oficina – 672,44 – Salvador>

18. Colégio e Curso Gauss – 666,26 – Barreiras>

19. Colégio da Cooperaritva Educacional de Caetité – 666,16 – Caetité>