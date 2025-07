CRIME

Mulher é assassinada a tiros no dia do aniversário da mãe

Júlia Catarina Brito Santos, de 26 anos, foi surpreendida por homens armados em um carro

Uma mulher foi morta a tiros na noite deste domingo (13), no bairro Vale dos Lagos, na Estrada da Muriçoca, em Salvador. Segundo familiares, a vítima morreu no dia do aniversário da mãe. >