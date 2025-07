CUIABÁ

Suspeito de matar ex-jogador da seleção de vôlei é preso

Polícia acredita que ele cometeu crime porque amigo estava se relacionando com a ex dele

Idirlei Alves Pacheco, de 40 anos, se entregou à polícia, comparecendo na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, no Mato Grosso, acompanhado de advogados.>

O assassinato foi filmado por câmeras de segurança, que mostram o carro em que Boi e Idirilei estavam chegando a um posto de gasolina. Depois, as portas do veículo são abertas e Idirlei sai caminhando. O corpo de Boi foi achado no carro.>