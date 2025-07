TRAGÉDIA

Ex-jogador da Seleção Brasileira de vôlei é assassinado a tiros em Cuiabá

Everton "Boi", atleta campeão mundial de base foi morto a tiros dentro de uma caminhonete; polícia investiga crime com possível motivação passional

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento na região quando se deparou com um acidente envolvendo o veículo de Everton e uma caminhonete F-350 verde. Ao se aproximarem, os policiais constataram que o ex-atleta estava baleado e sem vida. Testemunhas relataram que o autor dos disparos estava dentro do veículo com a vítima e fugiu após os tiros, trocando de carro para escapar. O Samu foi acionado e confirmou o óbito no local.>