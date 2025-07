BRASILEIRÃO

Bahia x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Válida pela 13ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada neste sábado (12), na Fonte Nova, às 21h

Bahia e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (12 de julho), às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bahia x Atlético-MG ao vivo

Bahia

O Bahia vive um bom momento no Brasileirão e ocupa a quinta colocação, com 21 pontos em 12 jogos — seis vitórias, três empates e três derrotas, com aproveitamento de 58%. O time marcou 14 gols e sofreu 11, tendo um saldo de três. Embalado por três vitórias nos últimos quatro jogos, o Tricolor tenta manter a consistência para seguir firme na briga pelo G4. >

Atlético-MG

O Atlético-MG chega com 20 pontos em 12 rodadas, ocupando o meio da tabela com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas (aproveitamento de 55%). A equipe balançou as redes 13 vezes e sofreu 10 gols. O desempenho recente é positivo, com duas vitórias nos últimos três jogos, o que garantiu uma recuperação na classificação. >