CANOAGEM

Itaparica recebe 2ª edição do ITA VA'A com atletas de todo o Brasil

Competição de canoagem polinésia será realizada nos dias 19 e 20 de julho e reunirá 350 atletas em percursos de 7,5 km e 15 km

A cidade de Itaparica será novamente palco de adrenalina, esporte e paisagens paradisíacas com a realização da II ITA VA’A, competição de canoagem polinésia válida como a 3ª etapa do calendário oficial da Federação de Canoagem Polinésia/Va’a da Bahia (FEVAABA). >

Nos dias 19 e 20 de julho, cerca de 350 atletas de diferentes estados do país — com idades entre 17 e 85 anos — irão disputar provas desafiadoras nos percursos de 7,5 km e 15 km, em um cenário deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos.>

As largadas começam às 8h, partindo da Base Náutica de Itaparica, com trajeto que contorna a Coroa do Limo e passa pela Praia do Forte São Lourenço.>

A programação é dividida em dois dias: no sábado (19), acontecem as disputas individuais; já no domingo (20), será a vez das equipes de OC6 (canoas com seis remadores) protagonizarem as emocionantes baterias coletivas.>