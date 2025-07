MERECIDO

Liverpool prepara homenagens a Diogo Jota em primeiro jogo após tragédia

Clube dedicará cerimônia ao atacante e seu irmão, mortos em acidente de carro na Espanha; partida contra o Preston marcará o retorno aos gramados



Pedro Carreiro

Publicado em 11 de julho de 2025 às 16:00

Diogo Jota usava a camisa 20 no Liverpool Crédito: Reprodução/X

Em sua primeira partida desde a morte trágica de Diogo Jota, o Liverpool prestará uma série de homenagens ao atacante português e ao irmão dele, André Silva, vítimas de um acidente de carro na Espanha no último dia 3. A cerimônia está marcada para este domingo (13), antes do amistoso contra o Preston North End, e incluirá minuto de silêncio, exibição de mensagens nos telões, além de uma versão especial da música "You'll Never Walk Alone" dedicada ao jogador. >

Em seu site oficial, o time vermelho divulgou um texto sobre a saudação póstuma ao atleta. "Diogo Jota e André Silva serão homenageados com diversas homenagens na nossa partida contra o Preston North End", diz texto da postagem.>

Antes do apito inicial, a música You'll Never Walk Alone, tema que frequentemente ganha as vozes dos torcedores do clube, será dedicada ao atacante. Uma coroa de flores, ofertada pelo time local, vai ser deixada próxima à torcida visitante.>

O tradicional minuto de silêncio também vai ser realizado e telões espalhados pelo estádio vão exibir homenagens digitais. Atletas das duas equipes vão entrar com braçadeiras pretas. De acordo com o site do Liverpool, o Preston criou uma edição comemorativa com homenagens escritas a Diogo e André.>

A ação póstuma acontece dez dias depois do acidente que tirou a vida dos dois atletas. No dia 3 de julho, Diogo Jota e André Silva morreram em uma rodovia em Cernadilla, na província de Zamora, na Espanha, quando o carro do jogador saiu da estrada. A investigação sobre o acidente "apontou grande excesso de velocidade".>