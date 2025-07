SOLIDARIEDADE

Cristiano Ronaldo faz promessa comovente após morte de Diogo Jota

Craque português decidiu não comparecer ao funeral para evitar atenção da mídia

Cristiano Ronaldo comoveu internautas ao tomar uma atitude discreta, porém grandiosa, após a trágica morte de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, vítimas de um acidente de carro em Zamora, na Espanha. Apesar de não ter comparecido ao funeral realizado no último sábado (05), em Gondomar, Portugal, CR7 fez uma promessa silenciosa à família do colega: arcará com todas as despesas dos filhos de Jota até que eles atinjam a maioridade.>