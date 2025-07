SEM PAPAS NA LÍNGUA

Sonia Abrão solta o verbo contra elenco da Globo e alfineta Cariúcha: 'Quero que se dane'

Em participação no "De Frente com a Blogueirinha", jornalista fez críticas afiadas a celebridades da TV e da música

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de julho de 2025 às 13:17

Sonia Abrão em participação no "De Frente com a Blogueirinha" Crédito: Reprodução/YouTube

A jornalista e apresentadora Sonia Abrão causou polêmica ao participar do talk show De Frente com a Blogueirinha. Durante a entrevista, a comandante do A Tarde é Sua (RedeTV!) não poupou palavras ao comentar sobre celebridades como Jade Picon, Rafa Kalimann, Anitta, Maisa Silva e até o ator José Loreto. Sincera, Sonia deixou claro quem são os nomes que a incomodam no cenário artístico. >

Ao ser questionada sobre Jade Picon e Rafa Kalimann, a jornalista foi direta: “Acho as duas horríveis, muito ruins”. Sonia ainda comentou que fica incomodada ao saber que Jade deve voltar às novelas, mesmo reconhecendo que a ex-BBB não tem culpa por ter sido escalada: “Ela é péssima como atriz”.>

Rafa Kalimann também foi alvo das críticas. A apresentadora demonstrou descontentamento com a forma como ex-BBBs são inseridos em produções televisivas: “Falta preparo. Não adianta só ser bonita ou famosa”.>

José Loreto foi citado ao entrar na conversa sobre a cinebiografia de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., que será interpretado por ele nos cinemas. Chorão era primo de Sonia, e ela se mostrou decepcionada com a escolha: “Não vejo o menor traço do Chorão nele. Nem precisa ser idêntico, mas não consigo enxergar nada em comum”.>

Anitta, sempre presente nas discussões de estética, foi mencionada por Blogueirinha em relação às mudanças visuais. Sonia opinou sem rodeios: “Ela era mais bonita antes. Não está feia, mas em 2018, 2020, ela estava melhor”.>

Maisa Silva, atriz e apresentadora, também foi lembrada. Para Sonia, a artista sempre teve uma postura difícil: “Era malcriada e mal-educada quando criança. Cresceu e ficou antipática, arrogante. Quando disseram que ela ia fazer novela, pensei: ‘Vai ser um desastre’”.>

Mas foi ao falar de Cariúcha que Sonia demonstrou maior mágoa. Segundo ela, a ex-peoa da Fazenda a desrespeitou ao vivo durante uma edição do Teleton: “Ela pegou o microfone e começou a passar na frente de todo mundo, atrapalhou o que eu ia falar sobre o Silvio Santos. Foi de propósito”, disparou. “Eu realmente detesto a Cariúcha. Quero que ela se dane”, completou.>