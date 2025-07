BASTIDORES

Flávia Alessandra revela que foi agredida na rua por causa de personagem vilã: 'Foi assustador'

Atriz relembrou momento tenso quando teve os cabelos puxados por uma fã revoltada durante um show

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de julho de 2025 às 11:36

Flávia Alessandra Crédito: Reprodução

Durante participação no programa É de Casa deste sábado (05), Flávia Alessandra compartilhou um dos episódios mais traumáticos de sua carreira: foi agredida fisicamente na rua por conta do sucesso de uma de suas personagens mais odiadas, Cristina, da novela Alma Gêmea (2005). A atriz revelou que chegou a ter o cabelo puxado por uma mulher revoltada, sendo obrigada a fugir do local com ajuda de seguranças.>

“Essa experiência foi muito assustadora para mim. A pessoa voou nos meus cabelos, puxando, xingando, gritando…”, contou Flávia, relembrando a confusão que aconteceu durante um evento. A situação saiu do controle, e ela precisou ser retirada pelos fundos de um hotel em uma van, em uma verdadeira “operação de resgate”. “De repente estava rolando ali uma mini revolução contra a Cristina”, brincou.>

Hoje no ar na novela Êta Mundo Bom! como a vilã Sandra, Flávia comentou como costuma lidar com a reação intensa do público diante de suas personagens perversas. “A gente leva muito sermão na rua, o que é maravilhoso. Sinal de que está funcionando. As pessoas se envolvem”, disse ela, rindo das broncas que costumava receber.>

Sobre o retorno à pele de Sandra, a atriz foi só empolgação: “Quando veio o convite, nem pensei duas vezes. Ainda mais com Walcyr Carrasco, que eu confio de olhos fechados, e a direção da Amora Mautner, com quem eu sonhava trabalhar.”>

A artista também se emocionou ao rever trechos de seus trabalhos marcantes em um VT especial. Questionada se gosta de se assistir na TV, ela foi sincera: “É difícil. Acho que a gente é muito crítico com a própria performance. Sempre acho que poderia ter feito diferente.”>

Ao comentar o que torna uma vilã inesquecível, Flávia explicou que quanto mais distante da sua própria personalidade, mais liberdade ela sente para criar.>

“As vilãs têm esse lugar onde tudo é permitido na cabeça delas. Elas não têm limite nem discernimento.”>