Eduardo Costa aparece irreconhecível e responde comparações com Xuxa: 'Não estou vendendo imagem'

Sertanejo explicou visual após comparações inusitadas nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de julho de 2025 às 12:42

Eduardo Costa Crédito: Reprodução

Eduardo Costa, 46 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais após aparecer com o rosto visivelmente diferente e totalmente careca durante um show em Natupá, no Mato Grosso, na noite de terça-feira (02). O novo visual rendeu comparações inusitadas e até memes com internautas dizendo que o sertanejo “está a cara da Xuxa Meneghel”. >

“Xuxa, é você?”, comentou um fã, enquanto outro ironizou: “O príncipe do Shrek raspou a cabeça?”. Teve até quem suspeitou do uso de filtro nas imagens: “Será que a pessoa que filmou esqueceu de tirar o filtro?”, questionou um usuário no Instagram.>

Um dos vídeos que viralizou, inclusive, foi manipulado com inteligência artificial para aumentar a semelhança com a apresentadora. Na montagem, Eduardo aparece com traços feminilizados e comparações com Xuxa ficaram ainda mais evidentes. Muita gente acreditou se tratar de um registro real, o que contribuiu para o alvoroço nas redes.>

Em meio ao burburinho online, o cantor comentou, ainda em maio, que o novo visual faz parte da recuperação de um transplante capilar. Durante entrevista ao canal Conceito Sertanejo, Eduardo explicou que o excesso de anabolizantes no passado, somado ao estresse da pandemia, contribuiu para a queda de cabelo acentuada.>

“Usei muita bomba, muito anabolizante. Isso, junto ao estresse da pandemia, fez meu cabelo cair bastante”, revelou o artista. Segundo ele, a decisão pelo procedimento foi adiada várias vezes, até que finalmente tomou coragem: “Sempre marcava para fazer, mas acabava adiando. Agora foi”.>

Apesar de reconhecer que a recuperação não é fácil, especialmente os três primeiros dias após a cirurgia, quando precisou dormir praticamente sentado. Eduardo garante estar em paz com a transformação e a enxurrada de comentários nas redes. “Não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música. Não estou preocupado se estou feio ou bonito”, afirmou.>