'CABELO ESTAVA RALO'

Eduardo Costa explica novo visual careca: 'Usei muita bomba, muito anabolizante'

Sertanejo passou por um transplante capilar

"Eu tinha pouco cabelo aqui no alto da cabeça e já estava com as entradinhas. Sempre marcava para fazer, mas acabava adiando. (...) Os três primeiros dias [do pós-operatório] são bem difíceis. Para dormir é muito ruim, você tem que dormir praticamente sentado", comentou.>

Eduardo também comentou que esperava que os fãs estranhassem inicialmente a mudança, mas assegurou não se importar com as críticas. "Eu sabia que ia assustar as pessoas quando eu subisse no palco careca. Até eu demorei um pouquinho para me acostumar comigo. Mas eu não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música. Não estou preocupado com a minha imagem, se eu estou feio ou bonito", falou.>