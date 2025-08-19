ASTROLOGIA

Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger

Astros indicam período de imprevistos e tensões para três signos, que precisarão redobrar atenção no trabalho e nas relações pessoais



Giuliana Mancini

Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:34

Signos Crédito: Reprodução

Agosto, conhecido popularmente como o “mês do desgosto”, pode ser ainda mais desafiador para alguns signos do zodíaco. De acordo com a astrologia, Virgem, Gêmeos e Peixes estarão mais suscetíveis a contratempos e desgastes emocionais ao longo das próximas semanas, sendo importante adotar cautela e buscar equilíbrio para atravessar o período.

Signos dos personagens de Vale Tudo 1 de 8

Para os virginianos, a frustração pode vir de atrasos, falhas de colegas e mal-entendidos aparentemente pequenos, mas que crescem rapidamente. O excesso de autocrítica tende a intensificar a sensação de sobrecarga, tornando essencial praticar paciência e evitar levar cada obstáculo para o lado pessoal.

Já os geminianos, conhecidos pela curiosidade e sociabilidade, correm o risco de se dispersar com facilidade. Decisões precipitadas, conversas mal interpretadas e compromissos esquecidos podem gerar estresse. O conselho é manter o foco e reforçar o planejamento.

No caso dos piscianos, a sensibilidade elevada pode transformar pequenos problemas em grandes preocupações. A influência do ambiente e das pessoas próximas pode aumentar a tensão, e até a intuição pode se tornar confusa se não for bem direcionada. A recomendação é separar emoções de fatos concretos para manter a serenidade.

Apesar da maré de azar mais intensa para esses três signos, outros também podem sentir instabilidades, embora em menor intensidade. O alerta geral é para evitar atitudes impulsivas e apostar em estratégias de prevenção de conflitos.