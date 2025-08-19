Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:27
A repórter Beatriz Casadei, da Record TV, foi vítima de um assalto na manhã desta terça-feira (19) em São Paulo. O crime aconteceu de forma inesperada, pouco antes de a jornalista entrar ao vivo para um telejornal da emissora.
Beatriz se preparava para a transmissão em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Marginal Pinheiros, quando foi abordada por um homem em uma bicicleta. Em segundos, o criminoso se aproximou e arrancou o celular das mãos da jornalista, fugindo logo em seguida.
Repórter da Record TV
Apesar do susto, a repórter não sofreu ferimentos. Após o episódio, ela se dirigiu a uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O momento do assalto foi registrado em vídeo e circula nas redes sociais, mostrando a rapidez da ação do criminoso.