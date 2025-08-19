Acesse sua conta
Fátima arma contra Solange, mas plano dá errado em 'Vale Tudo' desta terça (19)

Grávida de César, vilã tenta sabotar a gestação de Solange, mas hesita no último instante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:01

Fátima arma contra Solange, mas falha em Vale Tudo
Fátima arma contra Solange, mas falha em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça-feira (19), de “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) verá seus planos desmoronarem mais uma vez. A vilã descobre que não perdeu o bebê que espera de César (Cauã Reymond) e ainda leva um choque ao saber que Solange (Alice Wegmann) está grávida de Afonso (Humberto Carrão).

Determinada a eliminar a rival, Fátima arma uma emboscada com César para entrar na casa de Solange e trocar os remédios da diretora de criação, colocando em risco a vida dos bebês que ela espera. Mas, diante da situação, acaba hesitando. “Não tive coragem de sabotar o remédio de Solange”, confessa a César após a tentativa fracassada.

Vale Tudo: Solange e Maria de Fátima

Solange Duprat por Reprodução
Vilã trama vingança por Reprodução
Solange já vem de uma péssima relação com a megera por Reprodução
Solange e Fátima por Reprodução
Fátima fica nervosa ao saber que Solange carrega dois bebês na barriga por Reprodução
Fátima descobre que Solange está grávida por Reprodução
Surtada, ela invade casa de Solange e tenta provocar aborto da ex-amiga por Reprodução
Solange Duprat por Reprodução

Enquanto isso, Sardinha (Lucas Leto) começa a desconfiar das atitudes da vilã e decide investigar seus passos.

Paralelamente, Ivan (Humberto Martins) enfrenta graves problemas. Ele faz um acordo ilícito com um fiscal da Receita Federal, sem perceber que Gerson colocou um gravador escondido debaixo da mesa do restaurante. A gravação se transforma em prova contra ele, e o empresário é preso por corrupção ativa, para o desespero de Raquel, que já tinha um mau pressentimento sobre a negociação com Odete.

