NOVELA DAS 9

Fátima arma contra Solange, mas plano dá errado em 'Vale Tudo' desta terça (19)

Grávida de César, vilã tenta sabotar a gestação de Solange, mas hesita no último instante

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:01

Fátima arma contra Solange, mas falha em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça-feira (19), de “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) verá seus planos desmoronarem mais uma vez. A vilã descobre que não perdeu o bebê que espera de César (Cauã Reymond) e ainda leva um choque ao saber que Solange (Alice Wegmann) está grávida de Afonso (Humberto Carrão).

Determinada a eliminar a rival, Fátima arma uma emboscada com César para entrar na casa de Solange e trocar os remédios da diretora de criação, colocando em risco a vida dos bebês que ela espera. Mas, diante da situação, acaba hesitando. “Não tive coragem de sabotar o remédio de Solange”, confessa a César após a tentativa fracassada.

Enquanto isso, Sardinha (Lucas Leto) começa a desconfiar das atitudes da vilã e decide investigar seus passos.