Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele, impressiona pelo luxo e detalhes exclusivos

Cerimônia em Barueri teve água do Rio Jordão, bolo de 100 tulipas, show de harpista e menu sofisticado.

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:51

Batizado de Clara em Barueri impressiona com luxo e detalhes exclusivos. Crédito: Reprodução/Instagram

O batizado de Clara Di Camargo, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, realizado na última segunda-feira (18) em Barueri, São Paulo, chamou atenção pelo luxo e pelos detalhes exclusivos. Com a direção do produtor Jaeder Barreto, a celebração contou com 67 convidados e um staff de 70 profissionais, responsáveis por segurança, valet, manutenção e suporte geral.

A cerimônia religiosa foi conduzida pelo Padre Antonio Maria, com participação do pastor Reginaldo e apresentação musical de Wanessa, que cantou Bondade de Deus na entrada dos pais com a bebê. Durante a bênção, foi utilizada água do Rio Jordão, em peças de prata, seguindo tradição católica.

Um dos momentos marcantes da noite foi o show do harpista paraguaio Marcelo Roja, ídolo de Zezé, que embalou o repertório com clássicos do cantor sertanejo. A gastronomia ficou a cargo da chef Gisele Soldeira, com destaque para coquetéis volantes, ilha gastronômica sofisticada, jantar requintado e sobremesas elaboradas, incluindo mil folhas, brownie e pavlova.

A decoração assinada por Célio Corrêa contou com orquídeas, rosas, lírios, hortênsias e anjos barrocos, em paleta de cores que combinava bege, pêssego, verde-claro, branco e rosa. O bolo, assinado pelo Ateliê Dois Amores, tinha mais de 100 tulipas de açúcar.