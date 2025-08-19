Como será a participação de Elisa e Dayse no ‘MasterChef’ desta terça (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:26
Nesta terça-feira (19), às 22h30, a Band exibe o 13º episódio do “MasterChef Brasil”. Na reta final da competição, os participantes terão uma experiência digna de chefs estrelados: seus pratos serão avaliados por 15 dos maiores críticos gastronômicos do país.
MasterChef 2025
Divididos em dois trios, os competidores contarão com o reforço de Elisa Fernandes, vencedora da primeira temporada de amadores em 2014, e Dayse Paparoto, campeã do MasterChef Profissionais em 2016.
Cada equipe precisará montar um menu completo: entrada, prato principal e sobremesa, que combine coerência, sabor e criatividade para conquistar o exigente paladar dos especialistas. Quem passar pelo crivo dos críticos sobe ao mezanino, aproximando-se da vitória na competição.