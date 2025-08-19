DESPEDIDA

Ator de ‘Beleza Fatal’ se despede do irmão com carta emocionante nas redes sociais

Irmão de Sheron Menezzes, ator lembra infância e legado do irmão Draiton, morto aos 36 anos.

O ator Drayson Menezzes, conhecido por seu papel em “Beleza Fatal”, compartilhou nas redes sociais uma carta emocionante em homenagem ao irmão Draiton Mancilha de Menezes, que faleceu aos 36 anos no último sábado (16). No relato, Drayson resgatou memórias da infância e a forte ligação entre os irmãos.

Ele contou que, apesar da diferença de quase dois anos, eram frequentemente confundidos com gêmeos: “Fomos criados como gêmeos. Durante muitos anos quase a mesma altura, vestidos com roupas iguais ou quase. Um de conjuntinho verde e outro azul”. O ator ainda lembrou dos gestos de carinho desde a infância: “Dividimos o peito da nossa mãe, até eu cansar e deixar pra ele”.

Drayson refletiu sobre as trajetórias diferentes que seguiram na vida adulta: “Depois seguimos por caminhos tão diferentes. Eu 'espichei'. Deixamos de ser gêmeos”. Apesar da distância natural, destacou a importância de terem se reconectado antes da morte de Draiton: “A gente teve tempo de falar que se ama uma última vez. De se perdoar por qualquer coisa”.

Ele também celebrou o legado artístico do irmão: “Tive tempo de ver nos olhos dele a ternura do meu irmão que começou na arte antes de mim e eu agradeço por isso… Ele cantou em coral, tocava flauta e violão. Depois foi pros computadores e eu fiquei com as artes…”.