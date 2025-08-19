CASAL?

Paola reage a rumores de romance com Fogaça e provoca climão em entrevista

Ex-“MasterChef Brasil” falou sobre boatos de affair com colega de bancada e deu resposta afiada à Blogueirinha

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06:47

Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça Crédito: Reprodução

Os rumores de que Paola Carosella e Henrique Fogaça teriam vivido um romance voltaram a circular entre os fãs de "MasterChef Brasil". Após o chef já ter se mostrado incomodado com a especulação, foi a vez da ex-jurada do reality culinário se posicionar nesta segunda-feira (18), durante sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", no YouTube.

Em tom descontraído, Paola admitiu que o “ship” entre os dois surgiu logo no início da atração. “Fogacella existe desde 2014”, afirmou a chef. “Faz três anos que eu não vejo o Fogaça. Mentira, faz dois meses, no dia em que a gente gravou, e depois acho que a última vez foi em alguma festa em que nos cruzamos”, disse, ressaltando que tudo não passou de imaginação do público.

- não tem nada você e o fogaça? só imaginação? (blogs)

- que coisa mais linda você imaginar duas pessoas tão bonitas DOIS CORPOS TÃO BONITOS (paola carosella)



aaaaiiiiii #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/OPU2oPgJrT — alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 18, 2025

Paola Carosella e Henrique Fogaça 1 de 7

Ao ser questionada de forma mais direta, Paola brincou com a situação. “Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos…”, disparou. A resposta arrancou risadas, mas também gerou um leve climão quando a Blogueirinha devolveu a provocação: “Ih… você já imaginou?”. Sem responder diretamente, Paola apenas completou: “Tem que alimentar a imaginação, tem que alimentar a fantasia das pessoas, porque a gente precisa disso”.