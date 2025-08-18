REALITY SHOW

Elisa e Dayse voltam ao ‘MasterChef’ para reforçar equipes em prova decisiva

Campeãs de temporadas anteriores retornam ao reality em prova mais esperada da edição

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:42

Campeãs retornam ao reality em prova mais esperada da edição Crédito: Melissa Haidar/Band

O “MasterChef Brasil 2025” entra em sua reta final com um episódio que promete fortes emoções. Nesta terça-feira (19), às 22h30, a Band exibe a 13ª disputa da temporada, marcada pelo retorno de duas campeãs inesquecíveis. Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do reality em 2014, e Dayse Paparoto, campeã do "MasterChef Profissionais" em 2016.

As duas cozinheiras retornam ao programa para reforçar as equipes em uma das provas mais aguardadas: cozinhar para 15 dos maiores críticos gastronômicos do país. Divididos em trios, os competidores terão de montar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa, que mantenha coerência e conquiste os paladares mais exigentes.

