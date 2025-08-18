Elisa e Dayse voltam ao ‘MasterChef’ para reforçar equipes em prova decisiva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:42
O “MasterChef Brasil 2025” entra em sua reta final com um episódio que promete fortes emoções. Nesta terça-feira (19), às 22h30, a Band exibe a 13ª disputa da temporada, marcada pelo retorno de duas campeãs inesquecíveis. Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do reality em 2014, e Dayse Paparoto, campeã do "MasterChef Profissionais" em 2016.
As duas cozinheiras retornam ao programa para reforçar as equipes em uma das provas mais aguardadas: cozinhar para 15 dos maiores críticos gastronômicos do país. Divididos em trios, os competidores terão de montar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa, que mantenha coerência e conquiste os paladares mais exigentes.
MasterChef 2025
Enquanto os vencedores garantem lugar no mezanino, a equipe derrotada enfrentará uma prova de eliminação de altíssimo nível: replicar um entremet elaborado pelo chef confeiteiro Diego Lozano, jurado do “MasterChef Confeitaria”. O desafio exige precisão milimétrica, habilidade técnica e domínio das camadas da sobremesa francesa.